Ο Ελ Κααμπί στο στόχαστρο της Χιρόνα

Ο Ελ Κααμπί είναι ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στην Ευρώπη, πραγματοποιώντας ακόμα μία τρομερή σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Οι εμφανίσεις του Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού δεν περνούν απαρατήρητες, με αρκετούς συλλόγους να τσεκάρουν την περίπτωσή του Μαροκινού επιθετικού, ο οποίος διαπρέπει και στο Copa Africa με την εθνική του ομάδα.

Το συμβόλαιο του 32χρονου φορ λήγει το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει ανανεωθεί με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Σύμφωνα με το transferfeed, η Χιρόνα ασχολείται με την περίπτωσή του, ωστόσο η προτεραιότητα του Ελ Κααμπί είναι να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Το δημοσίευμα αναφέρει

“Η Ζιρόνα εξετάζει την απόκτηση του 32χρονου Μαροκινού επιθετικού Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ως άμεση λύση για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Η μεταγραφή είναι περίπλοκη, λόγω πολλών εμποδίων, μεταξύ των οποίων το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, το οποίο βρίσκεται στους τελευταίους έξι μήνες του, ενώ ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και η Μαρσέιγ και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ελ Κααμπί έχει ενημερώσει τον Ολυμπιακό ότι προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στην Ελλάδα, εφόσον ικανοποιηθούν οι οικονομικές του απαιτήσεις, ενώ δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου 2025 αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει θέσει ως ελάχιστο τίμημα πώλησης τα 12 εκατομμύρια ευρώ”.