Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός είναι «ανοιχτός» σε προτάσεις για τον Πέδρο Τσιριβέγια

Πιθανή η αποχώρηση του Ισπανού μέσου, παρά τη συμμετοχή του στον αγώνα με την Πάκσι
Ο Τσιριβέγια
Ο Τσιριβέγια στο Πάκσι - Παναθηναϊκός (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το… ξεσκαρτάρισμα στο ρόστερ του και μετά την επικείμενη αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη, σειρά θα πάρουν οι Τόνι Βιλένα, Μούσα Σισοκό, Μίλος Πάντοβιτς και Τάσος Μπακασέτας, αλλά οι “πράσινοι” είναι… ανοιχτοί σε προτάσεις και για τους Έρικ Πάλμερ Μπράουν και Πέδρο Τσιριβέγια.

Οι τέσσερις πρώτοι βρίσκονται ήδη εκτός ομάδας και δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν, ενώ ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν δεν συμμετείχε στην προετοιμασία λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού, αλλά δεν φαίνεται ότι θα ενεργοποιηθεί ξανά από τον Γιάκομπ Νίστρουπ. Διαφορετική είναι όμως η περίπτωση του Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος αγωνίστηκε ήδη στην πρεμιέρα της σεζόν κόντρα στην Πάκσι.

Ο Ισπανός μέσος δεν καλύπτει τον τρόπο παιχνιδιού του νέου προπονητή του “τριφυλλιού” και έτσι έχει μείνει πίσω στο ροτέισον, στο οποίο θα τον περάσει πια και ο Κινγκς Κάνγκουα, που αποτελεί τη νέα μετεγγραφή στη θέση “8”.

Ετιέν, Τσέριν, Κάνγκουα και Κοντούρης προηγούνται στο μυαλό του Νίστρουπ και έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν θα έλεγε “όχι” στην παραχώρηση του Τσιριβέγια, ο οποίος με τη σειρά του είναι πιθανό να “ψαχτεί” για μία ομάδα που θα του προσφέρει σημαντικό ρόλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
121
99
63
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo