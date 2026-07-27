Η Ντόρτμουντ ξεκινάει συζητήσεις με την Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα

Η Ντόρτμουντ εμφανίζεται να έχει κλείσει ραντεβού με την Γκενκ για τη μετεγγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, θέλοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό για τον 18χρονο διεθνή εξτρέμ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ μετεγγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ντόρτμουντ θα έχει άμεσες διαπραγματεύσεις με την Γκενκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με στόχο να κλείσει τον ποδοσφαιριστή, καθώς στο κατόπι του βρίσκονται και άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Μίλαν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θεωρείται έτσι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από το Βέλγιο για ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά η Γκενκ δεν σκοπεύει να πει εύκολα το “ναι” για το μεγάλο ταλέντο της και θα χρειαστεί να ικανοποιηθεί απόλυτα στις απαιτήσεις της, που εικάζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.