Ρομάνο και Πλέτενμπεργκ «σφάχτηκαν» στα social media με αφορμή τη μετεγγραφή του Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Δύο γνωστοί ρεπόρτερ μετεγγραφών, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ είχαν μία έντονη αντιπαράθεση στο Χ, με αφορμή τη μετεγγραφή του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ κατηγόρησε τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο για έλλειψη πληροφόρησης στην υπόθεση του Γιαν Ντιομαντέ και της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η συνέχεια περιείχε προσωπικές επιθέσεις και έδειξε ότι υπάρχει ιστορία ανάμεσα στους δύο ρεπόρτερ.

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Ο Ρομάνο αποκάλυψε ότι ο Πλέτενμπεργκ του έστελνε μηνύματα και του ζητούσε κατευθύνσεις στο παρελθόν, με τον δεύτερο να υποστηρίζει ότι ήταν είδωλό του στο ξεκίνημα της καριέρας του, αλλά πλέον έχει χάσει κάθε εκτίμηση σε εκείνον.

Η «σφαγή» Ρομάνο με Πλέτενμπεργκ

Ρομάνο: «Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία. Υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιβοριανός αναμένεται σύντομα στη Μαδρίτη για ιατρικά και υπογραφές έως το 2031. Here we go!»

Πλέτενμπεργκ: «Αμφισβητώ ανοιχτά αυτό το “Here we go”. Αν υπάρχει πράγματι πλήρης συμφωνία, γιατί δεν δημοσιοποιείς το ακριβές οικονομικό σκέλος της μεταγραφής;»

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Ρομάνο: «Επιμένω 100% στις πληροφορίες μου, ο Ντιομαντέ θα φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ! Επίσης, διαψεύδω τα σενάρια για πρόταση 100 εκατομμυρίων από τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι “Πολίτες” είχαν αποσυρθεί πολύ πριν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους Μαδριλένους.»

Πλέτενμπεργκ: «Ουδέποτε μετέδωσα ότι η Σίτι ετοιμαζόταν για επίσημη πρόταση! Με στοχοποιείς αδικαιολόγητα. Θυμάσαι μήπως την υπόθεση του Κλοπ με την εθνική Γερμανίας; Δημοσίευσες “Here we go” ενώ υπήρχε ήδη επίσημη τοποθέτηση από την ομοσπονδία! Γενικά, ο τρόπος που λειτουργείς στα social media βασίζεται σε βιαστικές ανακοινώσεις, διαγραμμένα posts και μηδενική αναφορά στις αρχικές πηγές.»

Ρομάνο: «Εσύ ξεκίνησες αυτή την αντιπαράθεση! Ξεχνάς ότι στο παρελθόν μου εξέφραζες τον θαυμασμό σου και μου ζητούσες συμβουλές για το πώς να μεγαλώσεις τους λογαριασμούς σου; Οι τοποθετήσεις μου αφορούσαν αποκλειστικά τον Ντιομαντέ, αλλά επιλέγεις να επεκτείνεις τη συζήτηση σε άσχετα ζητήματα».

Πλέτενμπεργκ: «Καλό να ξέρω (για μένα και άλλους) ότι είσαι διατεθειμένος να μοιραστείς ιδιωτικά μηνύματα και εσωτερικές συνομιλίες. Μια θλιβερή εξέλιξη. Σε αντίθεση με εσένα, εγώ θα κρατήσω τις συνομιλίες μας ιδιωτικές. Ήσουν πρότυπο για πολλούς. Για μένα επίσης. Δυστυχώς, για μένα πια όχι. Απλώς θα είμαι ευγνώμων που μπορώ να είμαι πρότυπο για άλλους».

And one more quick note on Yan Diomande saga, because more and more things in this business are becoming a bit ridiculous:



If there had already been a full agreement between RB Leipzig and Real Madrid, it would be possible to report the exact transfer fee, wouldn’t it?… pic.twitter.com/GmGI2ERfQ4 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026

Ο Ντιομαντέ πάντως θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης.