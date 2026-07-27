Ολυμπιακός: Στα «ραντάρ» του ο Γιασίν Τιτραουί της Σαρλερουά

Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι εξετάζει μία δύσκολη περίπτωση, αυτή του Γιασίν Τιτραουί της Σαρλερουά, για τον οποίο έχουν ενδιαφερθεί και ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η Σαρλερουά εμφανίζεται να ζητάει ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του Γιασίν Τιτραουί, αλλά ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση και εμφανίζεται έτοιμος να χτυπήσει την “πόρτα” των Βέλγων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 23χρονος διεθνής Αλγερινός μέσος έχει 7 γκολ και 5 ασίστ σε 74 συμμετοχές με τη βελγική ομάδα, αποτελώντας ένα από τα μεγάλα ταλέντα του πρωταθλήματος.

Ο Τιτραουί είναι διεθνής με το Μαρόκο, έχοντας ήδη 5 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.