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Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: «Ξεπούλησαν» οι μπάλες της διοργάνωσης και οι εμφανίσεις της Ισπανίας

Από τις 15 Αυγούστου θα είναι ξανά διαθέσιμες οι φανέλες της εθνικής Ισπανίας, αφού εξαντλήθηκαν τα αρχικά αποθέματα μετά τον τίτλο στις ΗΠΑ
Ο Ρόδρι
Ο Ρόδρι με το τρόπαιο του Μουντιάλ στην απονομή της Ισπανίας / IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas
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«Εξαφανίστηκαν» από τα ράφια οι εμφανίσεις της εθνικής Ισπανίας, μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Μουντιάλ της Αμερικής, ενώ μεγάλη ζήτηση υπάρχει και για τις μπάλες της διοργάνωσης.

Η κατάκτηση του Μουντιάλ της Αμερικής από την Ισπανία εξελίχθηκε σε ένα ιστορικό γεγονός που έχει αγγίξει εκατομμύρια φιλάθλους, με τη «δίψα» του κόσμου να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτή τη χρυσή σελίδα να είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Η αγάπη των Ισπανών για την ομάδα αποτυπώνεται έτσι, ξεκάθαρα στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων. Οι εμφανίσεις της πρωταθλήτριας κόσμου έχουν εξαφανιστεί από τα ράφια, δημιουργώντας σημαντική έλλειψη στην αγορά. Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, ώστε ανακοινώθηκε πως τόσο οι ανδρικές όσο και οι παιδικές φανέλες θα είναι ξανά διαθέσιμες από τις 15 Αυγούστου, προκειμένου να καλυφθούν οι χιλιάδες παραγγελίες.

Την ίδια στιγμή, ανάρπαστες έγιναν και οι επίσημες μπάλες της διοργάνωσης. Τόσο η μπάλα του μεγάλου τελικού όσο και εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες φάσεις του Μουντιάλ έχουν εξαντληθεί, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση της επιτυχίας.

Οι Ισπανοί δείχνουν έμπρακτα ότι επιθυμούν να κρατήσουν ένα αναμνηστικό από τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της εθνικής τους ομάδας. Είτε πρόκειται για μια φανέλα είτε για μια επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, κάθε αντικείμενο αποτελεί πλέον σύμβολο υπερηφάνειας και ανάμνηση μιας ιστορικής κατάκτησης που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

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