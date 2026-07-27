Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος χόρεψε ζεϊμπέκικο στο γλέντι για το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του πόλο ανδρών

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην ιστορική επιτυχία του ελληνικού πόλο ανδρών στο Super Final του World Cup και το γλέντησε με την… ψυχή του, χορεύοντας και ζεϊμπέκικο.

Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup, με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να κατεβάζει… ρολά στον τελικό με την Ουγγαρία, χαρίζοντας την πρώτη θέση στη “γαλανόλευκη”, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

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Στο γλέντι για τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής πόλο ανδρών, που ακολούθησε έτσι στο Σίδνεϊ, ο διεθνής τερματοφύλακας έκλεψε τις εντυπώσεις, χορεύοντας το “Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη” του Μητροπάνου.

Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι πρωίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.