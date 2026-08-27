Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6,20 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε τρομερή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης και με άλμα στα 6,20 μέτρα, “διέλυσε” το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ, γράφοντας ξανά ιστορία στο άθλημα.

Σε μία ακόμη “μάχη” του με τον Μούντο Ντουπλάντις στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε… αέρας και από τα 6,20 μέτρα, βελτιώνοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

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Με κορυφαία του επίδοση τα 6,17 μέτρα, ο “χάλκινος” Ολυμπιονίκης του Παρισιού, συνέχισε να… τρυπάει το ταβάνι του και πλέον έφθασε το πανελλήνιο ρεκόρ στο 6,20, που είναι και η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, πίσω από αυτές του “μυθικού” Μόντο Ντουπλάντις.

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