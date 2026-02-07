Ο Εμμανουήλ Καραλής έτοιμος για νέο ρεκόρ στο Fly Athens Indoor στην Παιανία

Οι φίλοι του επί κοντώ στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά τον Εμμανουήλ Καραλή το βράδυ του Σαββάτου (7/2/2026, 19:30) στο Fly Athens Indoor που θα γίνει στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας με την παρουσία δύο αθλητών που έχουν “σπάσει” το φράγμα των 6 μέτρων να ξεχωρίζει.

Ο οικοδεσπότης και “χάλκινος” Ολυμπιονίκης του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλής, έχοντας πλέον στη συλλογή του μετάλλια από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και το εθνικό ρεκόρ με 6,08 μ (Νο4 όλων των εποχών παγκοσμίως), θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Αμερικανό Κρις Νίλσεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίλσεν, “ασημένιος” Ολυμπιονίκης στο Τόκιο με ατομικό ρεκόρ 6,05 μ, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς άλτες παγκοσμίως, έχοντας κλείσει μάλιστα το 2025 με άλμα στα 6,01 μέτρα.

Πέρα από το κεντρικό δίδυμο, η λίστα του διεθνούς αγώνα περιλαμβάνει δυνατές συμμετοχές όπως του Αμερικανού Κίτιν Ντάνιελ (5.82μ), του Τσέχου Ντέιβιντ Χόλι (5.75μ) και του Γάλλου Μάθιου Κολέ (5.74μ). Την ελληνική εκπροσώπηση συμπληρώνουν οι ανερχόμενοι Αντώνης Σάντας και Γιώργος Παπαναστασίου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν δίπλα στην παγκόσμια ελίτ.

Η διοργάνωση πλαισιώνεται από δύο ακόμα αγωνιστικά γκρουπ, δίνοντας έμφαση στη νέα γενιά του αθλήματος. Στο National Girls B, θα αγωνιστούν δέκα αθλήτριες ενώ στο National Boys B.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To event ξεκινά στις 14:00 με τον αγώνα των κοριτσιών, συνεχίζεται με τον αγώνα των αγοριών Β στις 16:30 και ολοκληρώνεται με το μεγάλο σόου του διεθνή αγώνα, ο οποίος ξεκινά στις 19:30. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ και το Ertflix, καθώς και από τα ψηφιακά κανάλια της European Athletics.

Το μίτινγκ εντάσσεται στη σειρά World Indoor Tour (Silver), προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών και τελεί υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΣΕΓΑΣ και του Ε.Ο.Τ. Συνδιοργανώνεται με το ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό ΣΦΠ. Μέγας Δωρητής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Χορηγός η COSMOTE TELEKOM.