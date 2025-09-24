Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος αθλητής της Balkan Athletics

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε σαρωτικές εμφανίσεις σε όποια μεγάλη διοργάνωση και αν αγωνίστηκε μέσα στο 2025, με την Balkan Athletics να δίνει στον Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ το βραβείο του κορυφαίου αθλητή μέσα στο 2025.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Εμμανουήλ Καραλή μέσα στο 2025, με την κατάκτηση μεταλλίων σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, τον ανέδειξαν αθλητή της χρονιάς μεταξύ των 22 χωρών-μελών της Balkan Athletics.

Κριτήριο για την επιλογή των καλύτερων του 2025 ήταν οι θέσεις τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού και στα αντίστοιχα των κατηγοριών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων, καθώς και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Για κάθε αθλητή επιλέχτηκαν τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματά του.

Ο Μανόλο ήταν δεύτερος στα δύο Παγκόσμια, πρώτος στην Ευρώπη στον κλειστό, ενώ αναδείχτηκε Βαλκανιονίκης στην πόλη του Βόλου. Με τις επιδόσεις του συγκέντρωσε 496 πόντους, σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα που εφαρμόζει η Balkan Athletics.

Κορυφαία αθλήτρια αναδείχτηκε η Σλοβένα επικοντίστρια Τίνα Σούτεϊ, η οποία ήταν 3η στο Τόκιο, 2η στη Ναντζίνγκ και στο Άπελντοορν, ενώ ήταν νικήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων στη Β’ κατηγορία.