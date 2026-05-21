Μπαρτζώκας: «Φέτος βλέπω μερικές ομοιότητες με το 2013» – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου

Το Final Four της Euroleague ξεκινάει αύριο Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, με τα παιχνίδια Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης και οι προπονητές των 4 ομάδων έδωσαν το “παρών”. στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Ολυμπιακό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τη Φενέρμπαχτσε, ο Πέδρο Μαρτίνεθ για τη Βαλένθια και ο Σέρτζιο Σκαριόλο για τη Ρεάλ Μαδρίτης απάντησαν σε ερωτήσεις για το Final Four της Euroleague, έχοντας μαζί τους και τους Κώστα Παπανικολάου, Νάντο Ντε Κολό, Ζαν Μοντέρο και Φακούντο Καμπάτσο.

Τη συνέντευξη Τύπου παρουσίασε η Δώρα Παντέλη, ενώ στην αίθουσα βρέθηκε και ο CEO της Euroleague, Tσους Μπουένο.

Η συνέντευξη Τύπου των προπονητών

Σκαριόλο: «Είναι ωραίο που είμαι εδώ. Το Final Four είναι εξαιρετικό, πάνε οι τέσσερις καλύτερες ομάδες και αυτό ξεχωρίζει τις καλύτερες από τις πολύ καλές ομάδες που δεν τα κατάφεραν. Θα ήταν ωραίο να κερδίσει. Δεν είναι εμμονή. Πολλοί σπουδαίο προπονητές δεν κέρδισαν την Ευρωλίγκα και παραμένουν σπουδαίοι.

Η Αθήνα είναι μπασκετική πόλη. Έχει δύο μεγάλες ομάδες, οπαδούς, πάθος. Τότε στο Φάιναλ-Φορ ήμασταν με μία μικρή ομάδα αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μέσα στη σεζόν είχαμε μεγάλους τραυματισμούς και τότε και φέτος. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε χαρούμενοι και έτοιμοι να παλέψουμε».

Γιασικεβίτσιους: «Ειδικά στην αρχή της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα, ειδικά όταν δεν μπορείς να σκοράρεις. Πάντα θεωρώ πως πρέπει να είναι η βάση για τα όσα θες να χτίσεις. Όσο περνούσε η σεζόν βελτιωθήκαμε επιθετικά, υπογράψαμε σημαντικούς παίκτες και μακάρι να το δείξουμε και αύριο στο παρκέ».

Μπαρτζώκας: «Η μόνη διαφορά με τα άλλα Final Four είναι ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε. Όπου και να παίζουμε οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι μέλος του Final Four. Μεγάλη ποιότητα, φανταστικές ομάδες, εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κατακτήσουμε. Θα δούμε τι θα γίνει».

Ντε Κολό: «Θα είναι η τελευταία μου σεζόν. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να υπογράψω στην Φενέρ. Μίλησα με την γυναίκα μου και συμφωνήσαμε να πάμε. Έχουμε μεγάλους στόχους με την Φενέρ και αυτό ήταν κίνητρο για εμένα. Είναι σπουδαίο που είμαι εδώ. Απλώς θα ευχαριστηθώ την στιγμή. Θα ευχαριστηθώ το Final-Four και θα βεβαιωθώ πως θα κάνουμε την δουλειά με τον σωστό τρόπο».

Παπανικολάου: «Θέλω να είναι το φετινό (σ.σ. το Final Four που θυμάται περισσότερο). Αυτό που σου μένει είναι αυτό που κερδίζεις. Η πρώτη φορά που κερδίζεις είναι το καλύτερο αίσθημα. Πάντα θες να κυνηγήσεις το επόμενο. Όταν έχεις ζήσεις αυτό το αίσθημα, θες να το κυνηγάς συνέχεια, να δίνεις την χαρά στους οπαδούς, να μην σπαταλάς τα όσα έκανες στην σεζόν. Ελπίζω να μπορέσω ξανά. Ειδικά φέτος που είναι στην χώρα μας να γευστώ το νέκτρα του τροπαίου».

Γιασικεβίτσιους για το ΟΑΚΑ: «Και οι άλλοι προπονητές έχουν παίξει εκεί. Ο Γιώργος έχει τρομερό ρεκόρ στο γήπεδο. Αυτό γράφετε. Οι πάγκοι είναι οι ίδιοι παντού. Είναι μεγάλη χαρά να έρχομαι στο ΟΑΚΑ. Θα είναι διαφορετικό από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε την δουλειά μας και να παίξουμε καλά για 40 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι απλά λόγια».

Μπαρτζώκας για τα προηγούμενα Final Four: «Δεν θα αντιμετωπίσω την ερώτηση σαν προβοκατόρικη. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μία τελευταία προσπάθεια ή η τύχη. Παίζουν πολλά ρόλο. Αυτό που υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει να μας το δώσει φέτος ο Θεός, θα είμαστε ικανοποιημένοι».

Παπανικολάου για τα προηγούμενα Final Four: «Αν υπήρχε κάποια μαγικό κομμάτι δεν θα το βάζαμε και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι στο παρκέ. Παίζουμε 40 λεπτά, υπάρχουν οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Σε 40 λεπτά κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Φ4. Να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το ματς σαν να μην υπάρχει αύριο».

Μπαρτζώκας για το έξτρα κίνητρο του T-Center: «Θα είναι τρομερό και για τους δύο αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό. Είχαμε ομάδα με κίνητρο και ταλέντο. Φέτος, βλέπω κάποια ίδια πράγματα. Ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη σεζόν. Έχουμε κίνητρο. Έχουμε άτομα που μπορούν να δείξουν στους άλλους πως να κερδίσουν το τρόπαιο».

Παπανικολάου για το έξτρα κίνητρο του T-Center: «Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε, σε όποιο γήπεδο και να είναι. Είναι ένα έξτρα κίνητρο, το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Θέλουμε να κερδίσουμε όπου και αν παίζουμε. Είναι έξτρα κίνητρο να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς που είναι μαζί μας όπου παίζουμε στην κανονική περίοδο και το Φ4. Είναι έξτρα κίνητρο να τους δώσουμε αυτό που θέλουν».

Μοντέρο για την πίεση του Final Four: «Δεν νιώθω πίεση. Λατρεύω το μπάσκετ. Δεν υπάρχει πίεση που νιώθω. Απλά παίζω, περνάω καλά και είμαι ανταγωνιστικός».

Σκαριόλο για τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά: «Το κλειδί είναι πάντα η ισορροπία. Να προσπαθείς να ελέγξεις την αυτοπεποίθηση μετά την πρόκριση. Πρέπει να συγκεντρωθείς στην συγκέντρωση. Αν γίνεις πολύ συναισθηματικός θα χάσεις τον έλεγχο, αν δεν έχεις έξτρα κίνητρο από το να είσαι στην κορυφαία εμπειρία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ χάνεις ένα μεγάλο κίνητρο. Το μυστικό είναι η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πίεση και το συναίσθημα».

Μαρτίνεθ για Σκαριόλο: «Είμαι μικρότερος από αυτόν. Κατά τρεις μήνες. Μιλήσαμε. Έχουμε σπουδαία σχέση. Είμαστε φίλοι. Τον σέβομαι. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ξανά αντιμέτωποι και μακάρι να το κάνουμε ξανά».

Μπαρτζώκας για την ανωτερότητα στους ψηλούς: «Πιστεύω ότι σε όλα στην ζωή υπάρχει μία ισορροπία. Όταν χτίζεις ομάδα ψάχνεις τα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους, όχι μόνο που είναι καλά σε αξία. Έχουμε καλή φροντ-λάιν αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ για να κερδίσει η ομάδα. Είναι πιο σημαντικοί από τους ταλαντούχους παίκτες. Ξεχωρίζω το μπάσκετ με βάση το πόσο διατεθειμένος είναι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα, όχι με θέσεις».