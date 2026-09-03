Ο Έντιν Τζέκο αποσύρεται από την Εθνική Βοσνίας – Κόντρα στη Σουηδία το τελευταίο του ματς

Ο Έντιν Τζέκο μετά από μία πλούσια καριέρα με την Εθνική ομάδα της Βοσνίας αποφάσισε να αποσυρθεί και ανακοίνωσε ότι το ματς ενάντια στη Σουηδία για το Nations League θα είναι το τελευταίο του ματς.

Στις 2 Οκτωβρίου η Εθνική Βοσνίας αντιμετωπίζει τη Σουηδία και ο Έντιν Τζέκο με ανάρτηση στα social media αποκάλυψε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική του ομάδα.

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Ο 40χρονος επιθετικός της Σάλκε σε 151 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του πέτυχε 73 γκολ και 31 ασίστ.

Τα λόγια του Έντιν Τζέκο στην ανάρτησή του

Μερικές φορές έπιανα τον εαυτό μου να αναρωτιέται πότε θα ερχόταν αυτή η στιγμή… Αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν πόση συγκίνηση θα ένιωθα γράφοντας αυτές τις λέξεις. Στις 2 Οκτωβρίου, απέναντι στη Σουηδία, θα παίξω τον επόμενο και τελευταίο μου αγώνα για την εθνική μας ομάδα. Τίποτα στην καριέρα μου δεν συγκρίθηκε ποτέ με την υπερηφάνεια που ένιωθα κάθε φορά που φορούσα αυτή τη φανέλα. Τίποτα.

Ήταν το παιδικό μου όνειρο, ένα όνειρο που κουβαλούσα μαζί μου σε καθεμία από τις 151 περιπτώσεις που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ήμουν πάντα υπερήφανος που το έκανα, όπως ακριβώς και την πρώτη φορά. Σχεδόν είκοσι χρόνια έχουν περάσει από εκείνον τον αγώνα εναντίον της Τουρκίας. Τόσα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, και έχω αλλάξει και εγώ, αλλά η αγάπη μου για αυτή τη φανέλα δεν άλλαξε ποτέ. Τώρα νιώθω ότι ήρθε η ώρα να κάνω στην άκρη.

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Αν έφτασα στην ηλικία των 40 ετών με την εθνική ομάδα, είναι επειδή πραγματικά έδωσα ό,τι είχα. Κάθε φορά. Τα πάντα. Το να παίζω για τη χώρα μου ήταν η πιο συγκινητική ευκαιρία που μου έδωσε ποτέ το ποδόσφαιρο. Η πρόκριση στο πρώτο μας Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014 παραμένει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου ως ποδοσφαιριστής. Τα συναισθήματα που ένιωσα τη νύχτα του γκολ εναντίον της Ουαλίας, και μετά στη Ζένιτσα εναντίον της Ιταλίας τον περασμένο Μάρτιο, θα μείνουν στην καρδιά μου για πάντα.

Το να βλέπω τον λαό μου να πανηγυρίζει στους δρόμους των πόλεων μας ήταν ένα άλλο απίστευτο δώρο που μου χάρισε το ποδόσφαιρο. Θα υπάρξει χρόνος για να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό μου και με στήριξαν σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Προς το παρόν, απλώς ελπίζω να είστε εκεί εκείνο το βράδυ απέναντι στη Σουηδία, ώστε να μοιραστούμε ένα ακόμα συναίσθημα… Επειδή κάθε μία από αυτές τις απίστευτες στιγμές ήταν κάτι που ζήσαμε μαζί.

Και κάπως έτσι θέλω να ζήσω την τελευταία μου νύχτα εκπροσωπώντας τη χώρα μου: με όλους εσάς στο πλευρό μου, φορώντας τη φανέλα που αγάπησα από τότε που ήμουν παιδί – και τη φανέλα που θα αγαπώ για το υπόλοιπο της ζωής μου.