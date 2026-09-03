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Ο Αζεντίν Ουναΐ επέλεξε το νούμερο 21 στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

Ο Μαροκινός χαφ αναμένεται στο ΟΑΚΑ για το ματς του Superbet με τη Νίκη Βόλου
Ο Ουναΐ
Ο Ουναΐ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού μετά από μεταγραφικό θρίλερ και επέλεξε να φορά το νούμερο 21 στη δεύτερη θητεία του στους πράσινους.

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας, με το «τριφύλλι» να δίνει 11.000.000 ευρώ στη Χιρόνα για το 70-% του παίκτη με τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές να προβλέπει παραπάνω χρήματα στο μέλλον.

Οι πράσινοι με ανάρτηση στα social media έκαναν γνωστό τον αριθμό που θα φορά ο Μαροκινός στην επιστροφή του στην ομάδα, καθώς ο Ουναΐ επέλεξε άλλο νούμερο με αυτό που φορούσε στο πρώτο του πέρασμα.

Τη σεζόν 2024/25 ο Ουναΐ φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το νούμερο 8 στην πλάτη, το οποίο αυτή τη φετινή σεζόν έχει επιλέξει ο Γιάγκουσιτς.

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