Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Με αρκετές αλλαγές και αύρα Ουναΐ το τριφύλλι ενάντια στους Θεσσαλούς

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου (03/09/26, 21:00, ΣΚΑΙ) για την 1η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναμένεται να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού μπορεί να βρίσκονται όλοι οι βασικοί παίκτες, εκτός από τους τραυματίες Τσάπρα, Τσιριβέγια, Ίνγκασον και Παντελίδη, όμως ο Νίστρουπ δεδομένα ενάντια στη Νίκη Βόλου θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε αθλητές που δεν είναι στα βασικά σχήματα των τελευταίων ματς.

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Ο Παναθηναϊκός την Κυριακή (06/09/26) θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ και αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν θα φορτώσει με έξτρα κόπωση παίκτες όπως ο Λιβάι Γκαρσία, Ντε Φράι και ο Ταμπόρδα που δεν έχουν σταματήσει να αγωνίζονται.

Στο ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθεί και ο Αζεντίν Ουναΐ για να παρακολουθήσει από τις εξέδρες την αναμέτρηση και να αποθεωθεί από τους πράσινους φιλάθλους για την επιστροφή του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

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Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν υπολογίζει για τη Νίκη Βόλου στους Πανακίδη, Σιούτα, Πλέγα, Δαρέλα και Τζανετόπουλο που είναι ανέτοιμοι.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (Λάβδας), Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (Μπινιάρης), Κοντούρης, Λούζα (Κάνγκουα), Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ραστόντερ, Ντέσερς.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Μακρυγιάννης, Χάμοντ, Έππας, Παμλίδης, Ράιος, Τζήμας, Μάντζης.