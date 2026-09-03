Ολυμπιακός: Με Γκονζάλες, Πουέρτα και Μπέιλι η ευρωπαϊκή λίστα των Πειραιωτών για το Europa League

Ο Ολυμπιακός αργά το βράδυ της Τετάρτης (02/09/26) κατέθεσε την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA για τη League Phase του Europa League και πλέον έγιναν γνωστά τα ονόματα που θα βρεθούν στο ρόστερ για τα ματς της διοργάνωσης.

Οι Αρμάντο Γκονζάλες, Λέον Μπέιλι και Γκουστάβο Πουέρτα πήραν θέση στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, όπως αναμενόταν, ενώ ενδιαφέρον έχει ποιους παίκτες άφησε εκτός ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός προπονητής δεν θα έχει στη λίστα για τα ματς της Ευρώπης τους Ντάνι Γκαρθία, Λορέντσο Σιπιόνι, Ζοέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς, με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Εκτός έμειναν και οι Κλέιτον και Γιάρεμτσουκ, που δεν είναι στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Ορτέγκα, Στουρνάρας, Τσομπανίδης Αμυντικοί: Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας

Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας Μέσοι: Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Μπακούλας

Πουέρτα, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Μπακούλας Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ζότα, Γκονζάλες

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League