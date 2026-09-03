Ο Ζοάο Μάριο ξαναέζησε το γκολ του κόντρα στον Παναθηναϊκό που έδωσε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα: «Ας το ξανακάνουμε»

Ο Ζοάο Μάριο είναι ξανά ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και στην παρουσίασή του η Ένωση φρόντισε να τον κάνει να ζήσει ξανά την πιο σπουδαία του στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το γκολ ενάντια στον Παναθηναϊκό, που χάρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ την περσινή σεζόν μαζί με τις αντιδράσεις των φιλάθλων έδειξαν οι άνθρωποι της ομάδας στον Ζοάο Μάριο με τον ίδιο να αναφέρει ότι θέλει να το επαναλάβει και φέτος.

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Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αυτή τη φορά δεν ήρθε με τη μορφή δανεισμού στην Ένωση, αλλά ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας.

«Απίστευτο. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου, εκεί όπου ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Θέλω να γίνω ξανά πρωταθλητής με την ΑΕΚ.

Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά την περασμένη σεζόν, οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να ξανακατακτήσει το πρωτάθλημα και ελπίζω να κάνουμε και μια καλή πορεία στο Champions League γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου. Πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για αυτό. Εκείνο το γκολ ήταν μοναδικό.

Ακόμα και στην Πορτογαλία όλοι είδαν αυτό το γκολ και όλοι το σχολίαζαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μαζί μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το γκολ και ελπίζω να είναι η πρώτη μεγάλη μου στιγμή με την ΑΕΚ», δήλωσε ο Ζοάο Μάριο.