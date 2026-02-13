Αθλητικά

Ο Εργκίν Αταμάν δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου μετά το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

Μία αδιαθεσία δεν επέτρεψε στον Εργκίν Αταμάν να πάει για δηλώσεις μετά το φινάλε του αγώνα
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στο Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στις λεπτομέρειες με 85-83 από τη Φενέρμπαχτσε στο μεγάλο ματς της 28ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να μην κάνει δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου μετά το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε, με την ενημέρωση από την πλευρά των “πρασίνων” να αναφέρει ότι ο Τούρκος τεχνικός ένιωσε αδιαθεσία, λόγω υψηλής πίεσης και έμεινε να εξεταστεί από το ιατρικό τιμ στα αποδυτήρια.

Τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αντικατέστησε έτσι ο βοηθός του στον πάγκο του “τριφυλλιού”, Χρήστος Σερέλης.

