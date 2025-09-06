Ο Εργκίν Αταμάν «επιτέθηκε» ξανά στη FIBA: Δεν πέτυχαν τους στόχους τους, η Τουρκία συνεχίζει στο Eurobasket

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Σουηδία, αλλά κατάφερε να επικρατήσει με 85-79 και να πάρει το “εισιτήριο” για τα προημιτελικά του Eurobasket. Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν φανέρωσε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή του με τις αποφάσεις της FIBA και πιο συγκεκριμένα για τον ορισμό του αγώνα στις 12:00 το πρωί.

Ο Εργκίν Αταμάν πως λυπάται για τη διοργανώτρια αρχή και τα… έχωσε στη FIBA, λέγοντας ότι για ακόμη μια φορά η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν πέτυχε τον στόχο της και η εθνική Τουρκίας συνεχίζει την πορεία της στο Eurobasket 2025.

“Υπάρχει κάτι που το λένε ρυθμός σώματος. Αν βάλεις το παιχνίδι της ομάδας στις 12:00 π.μ., θα ξεκινήσουμε άσχημα! Το περίμενα αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που μας το κάνει η FIBA! Φέρνεις τους παίκτες εδώ για το παιχνίδι από τα ξημερώματα. Λυπάμαι για τη FIBA. Δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας”, δήλωσε έξαλλος ο Τούρκος κόουτς.