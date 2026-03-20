Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε το τέλος του από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της ετοιμάζεται να κλείσει η Αθλέτικ Μπιλμπάο, αφού ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν.

Ως ο μακροβιότερος προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα, την οποία υπηρέτησε ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως τεχνικός, σε τρεις διαφορετικές θητείες.

Η σεζόν 2025-26 θα είναι όμως η τελευταία του Βάσκου στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας, αφού ο ίδιος έκανε επίσημα γνωστό το επικείμενο φινάλε τους από την Αθλέτικ. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε σε video της ομάδας και μοιράστηκε την είδηση με τους οπαδούς της, αναφέροντας τα εξής:

“Γεια σε όλους και σε όλες. Αυτή η εμφάνισή μου έχει σκοπό να ανακοινώσω ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ, μια απόφαση που ωρίμασα μέσα μου με τον καιρό και εδώ και καιρό, την οποία έχω επίσης συζητήσει με τον Σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada.



“Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club”



“Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar”



Queda pendiente una despedida a tu altura, mister. March 20, 2026

Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι μας απομένουν δέκα σημαντικά παιχνίδια πρωταθλήματος, ξεκινώντας από αυτό της Κυριακής εναντίον της Μπέτις. Δέκα παιχνίδια στα οποία θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στα οποία έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στα οποία θα δώσουμε τα πάντα και τα οποία, αναμφίβολα, αν είμαστε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, χωρίς καμία αμφιβολία”.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει 494 αγώνες ως προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ κατέκτησε μαζί της ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας και ένα Κύπελλο Ισπανίας.