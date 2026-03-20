Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε το τέλος του από την Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν για το «μυρμήγκι» στο Σαν Μαμές
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε με το τρόπαιο του Κυπέλλου Ισπανίας / EPA/Julio Munoz

Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία της ετοιμάζεται να κλείσει η Αθλέτικ Μπιλμπάο, αφού ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν.

Ως ο μακροβιότερος προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει συνδέσει το όνομά του με την ομάδα, την οποία υπηρέτησε ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως τεχνικός, σε τρεις διαφορετικές θητείες.

Η σεζόν 2025-26 θα είναι όμως η τελευταία του Βάσκου στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας, αφού ο ίδιος έκανε επίσημα γνωστό το επικείμενο φινάλε τους από την Αθλέτικ. Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε σε video της ομάδας και μοιράστηκε την είδηση με τους οπαδούς της, αναφέροντας τα εξής:

“Γεια σε όλους και σε όλες. Αυτή η εμφάνισή μου έχει σκοπό να ανακοινώσω ότι την επόμενη σεζόν δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ, μια απόφαση που ωρίμασα μέσα μου με τον καιρό και εδώ και καιρό, την οποία έχω επίσης συζητήσει με τον Σύλλογο και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας.

Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι μας απομένουν δέκα σημαντικά παιχνίδια πρωταθλήματος, ξεκινώντας από αυτό της Κυριακής εναντίον της Μπέτις. Δέκα παιχνίδια στα οποία θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στα οποία έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στα οποία θα δώσουμε τα πάντα και τα οποία, αναμφίβολα, αν είμαστε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε, χωρίς καμία αμφιβολία”.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έχει 494 αγώνες ως προπονητής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ κατέκτησε μαζί της ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας και ένα Κύπελλο Ισπανίας.

Αθλητικά
