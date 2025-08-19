Ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας με ιστορική επίδοση στον τελικό των 100μ. πρόσθιο του παγκοσμίου εφήβων

Ιστορία “έγραψε” ο Ευάγγελος Εφραίμ Ντούμας στην πισίνα Aquatic Center του Οτοπένι της Ρουμανίας. Στον ημιτελικό των 100μ. πρόσθιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων, έγινε ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που “έσπασε” το φράγμα του ενός λεπτού!

Για την ακρίβεια, η επίδοσή του ήταν 59.77 και προκρίθηκε ως τρίτος στον αυριανό τελικό του αγωνίσματος, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο ρεκόρ Εφήβων ήταν 1:00.18 από τις 6/7/2025 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Σλοβακία.

Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Ανδρών & Νέων Ανδρών ανήκε εδώ και 16 χρόνια στον Δημήτρη Ξυναδα με 1:00.03 από τις 07.08.2009.

Την 2η καλύτερη επίδοση των ημιτελικών (59.72) σημείωσε ο Ιάπωνας Οχάσι Σιν, ο οποίος κατέχει και το Παγκόσμιο Ρεκόρ Εφήβων με 58.94, ενώ πρώτος ήταν ο Βρετανός Φίλιπ Νοβάκι με 59.24.