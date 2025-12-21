Ο Ευθύμης Κουλούρης πέτυχε χατ-τρικ στη Σαουδική Αραβία

Ο Ευθύμης Κουλούρης έχει βρει ρυθμό στη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και οδήγησε την Αλ-Ουλά στη νίκη επί της Αλ-Ζαντάλ με 5-1, χάρη σε ένα προσωπικό σόου στο ματς.

Με τρία προσωπικά του γκολ, ο Ευθύμης Κολούρης “υπέγραψε” την επιβλητική νίκη της Αλ-Ουλά επί της Αλ-Ζαντάλ και τη διατήρησε στη “μάχη” για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ και “καθάρισε” στη συνέχεια το ματς με ένα ακόμη ωραίο τελείωμα από κοντά και μία κεφαλιά μετά από κόρνερ, φθάνοντας σε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.

خامس هاتريك هذا الموسم يسجله مهاجم #العلا ايميوس افثيميوس ( كولوريس ) في مرمى #الجندل عند الدقائق ( 8 ، 45+4 ، 75 )، ضمن مباريات الأسبوع 12 من #دوري_يلو . pic.twitter.com/vUXytF5tX9 — خضير البراق (@khdier3500) December 21, 2025

Ο Κουλούρης έχει πλέον 10 γκολ με τη φανέλα της Αλ-Ουλά