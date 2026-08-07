Αθλητικά

Ο Φακούντο Καμπάτσο έπαιξε μπάσκετ σε ανοιχτό γήπεδο στην Κόρδοβα της Αργεντινής

Τα παιδικά του χρόνια θυμήθηκε ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Καμπάτσο
Ο Καμπάτσο σε αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Φακούντο Καμπάτσο συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του μετά από μία “γεμάτη” σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και τη Euroleague, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ στην Αργεντινή.

Μία παρέα νεαρών είδε τον Φακούντο Καμπάτσο να διακόπτει το παιχνίδι τους και να τους ζητάει να παίξει μαζί τους σε ένα ανοιχτό γήπεδο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, σε πλατεία της Κόρδοβα.

Ο Αργεντινός γκαρντ θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και έγινε… viral, δείχνοντας τις ικανότητές του σε νεαρούς που τον κοίταζαν… αποσβολωμένοι, να αγωνίζεται στο ανοιχτό γήπεδο της πλατείας τους.

Ο Καμπάτσο δεν είπε όμως στη συνέχεια “όχι” και σε φωτογραφίες με όλο τον κόσμο που μαζεύτηκε στην πλατεία της Κόρδοβα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo