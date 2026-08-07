Ο Φακούντο Καμπάτσο έπαιξε μπάσκετ σε ανοιχτό γήπεδο στην Κόρδοβα της Αργεντινής

Ο Φακούντο Καμπάτσο συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του μετά από μία “γεμάτη” σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία και τη Euroleague, αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να παίξει μπάσκετ στην Αργεντινή.

Μία παρέα νεαρών είδε τον Φακούντο Καμπάτσο να διακόπτει το παιχνίδι τους και να τους ζητάει να παίξει μαζί τους σε ένα ανοιχτό γήπεδο, στην ιδιαίτερη πατρίδα του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, σε πλατεία της Κόρδοβα.

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Ο Αργεντινός γκαρντ θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και έγινε… viral, δείχνοντας τις ικανότητές του σε νεαρούς που τον κοίταζαν… αποσβολωμένοι, να αγωνίζεται στο ανοιχτό γήπεδο της πλατείας τους.

Una noche cualquiera, jugando al básquet en una plaza de Córdoba Capital y de repente se suma una LEYENDA: ¡Facu Campazzo, de jeans, a pura magia como si estuviera en la NBA o en el Real Madrid!



IG/debandejabasket pic.twitter.com/5bbYUmNmeW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 6, 2026

Ο Καμπάτσο δεν είπε όμως στη συνέχεια “όχι” και σε φωτογραφίες με όλο τον κόσμο που μαζεύτηκε στην πλατεία της Κόρδοβα.