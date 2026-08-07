Αθλητικά

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποθέωσε τη Ζαλγκίρις για τον Κίναν Έβανς: «Απέδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά»

Η ανάρτηση του Γάλλου γκαρντ του Παναθηναϊκού για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Ο Φρανσίσκο
Ο Φρανσίσκο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Μετά από μία διετία γεμάτη τραυματισμούς στον Ολυμπιακό, ο Κίναν Έβανς βρήκε νέο συμβόλαιο στη Ζαλγκίρις Κάουνας και ο Σιλβέν Φρανσίσκο “υποκλίθηκε” στην πρώην ομάδα του για την κίνησή της.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας είχε αναδείξει τον Κίναν Έβανς στη Euroleague, αλλά η συνέχεια της καριέρα του δεν ήταν η αναμενόμενη λόγω τραυματισμών, με τους Λιθουανούς να τον αποκτούν όμως ξανά, για να τον δώσουν δανεικό φέτος στη Λόντον Τάουερς, γεγονός που σχολίασε και ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Γάλλος γκαρντ αποχώρησε από τη λιθουανική ομάδα μετά από μία δική του φοβερή διετία στο Κάουνας και η απόφαση της Ζαλγκίρις τον οδήγησε στην εξής ανάρτηση: «Σε έναν κόσμο όπου συχνά το επιχειρηματικό συμφέρον μπαίνει πάνω απ’ όλα, η σημερινή ημέρα απέδειξε ότι η ανθρωπιά εξακολουθεί να υπάρχει».

Ο Κίναν Έβανς υπέγραψε για 1+1 χρόνια με τη Ζαλγκίρις και θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του στη Λόντον Τάουερς.

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Αθλητικά
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