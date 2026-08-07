ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Το χειροκρότημα από τον κόσμο στην παρακάμερα του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 1-0 από την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στα προκριματικά του Europa League, αλλά οι οπαδοί του τον χειροκρότησαν στην Τούμπα, όπως φαίνεται και στην παρακάμερα του αγώνα.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έστειλαν μήνυμα στήριξης στους παίκτες του Αλέσιο Λίσι και τον νέο προπονητή της ομάδας τους, η οποία και θα χρειαστεί πλέον διπλό στο Βέλγιο για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League.

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Η παρακάμερα του PAOK TV κατέγραψε και όλα όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα, με τις αντιδράσεις στις χαμένες ευκαιρίες της ομάδας τους και το γκολ των φιλοξενούμενων.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί πια από την Άντερλεχτ στις 13 Αυγούστου.