Αθλητικά

Μαϊάμι Χιτ και Λος Άντζελες Λέικερς στην «κούρσα» για τον Κλέι Τόμπσον

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλει τον 4 φορές πρωταθλητή του NBA
Ο Κλέι Τόμπσον
Ο Κλέι Τόμπσον με τη φανέλα των Μάβερικς / Reuters / Kamil Krzaczynski-Imagn Images
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Το όνομα του Κλέι Τόμπσον συνεχίζει να “παίζει” για τους Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς θεωρείται εξαιρετικό “ταίριασμα” με τον Έλληνα σούπερ σταρ της ομάδας του Έρικ Σποέλστρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικανικά δίκτυα, οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Λος Άντζελες Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς είναι οι μοναδικές ομάδες που παραμένουν στην “κούρσα” για την απόκτηση του Κλέι Τόμπσον από τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο 4 φορές πρωταθλητής του NBA είναι πιθανό να αποχωρήσει από το Τέξας, αλλά έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο και η ομάδα του ζητάει ανταλλάγματα.

Τον Τόμπσον φαίνεται έτσι ότι θα “κερδίσει” η ομάδα που θα δεχθεί πρώτη να παραχωρήσει έναν από τους παίκτες που επιθυμούν οι Μάβερικς: Τον Γιόβιτς από τους Χιτ και τον Βάντερμπιλντ από τους Λέικερς.

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