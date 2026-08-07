Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης της διοργάνωσης

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, από την οποία και θα προκύψουν οι ομάδες της League Phase, με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται στις 17 Αυγούστου.

Αφού προηγηθεί ο αγώνας Τρίκαλα – ΑΕΛ Novibet για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, θα ακολουθήσουν οι αγώνες της επόμενης φάσης, με την αρχή να γίνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, βάσει του αναλυτικού προγράμματος που δημοσίευσε η ΕΠΟ.

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Το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – Τρικάλα ή Λάρισας Novibet, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας

Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης

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Ηρακλής – Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΣ Πύργος, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Λεβαδειακός – Asteras AKTOR, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, 17:00, “Παντελής Μαγουλάς”

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης

Καλαμάτα – Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

* Εκκρεμεί ο ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος – Κηφισιά