Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του γιου του Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα

Ο γιος του θρυλικού Τζιοβάνι θα φοράει πλέον τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Τζουλιάνο
Ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα με τη φανέλα του Ολυμπιακού / Φωτογραφία από το olympiacos.org
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Ο 20χρονος Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τα… χνάρια του πατέρα του και θρύλου της ομάδας, Τζιοβάνι.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα από την ακαδημία των Πειραιωτών και τον καλωσόρισε στην ομάδα που “μάγεψε” πριν μερικά χρόνια, ο πατέρα του, Τζιοβάνι, ο οποίος και έχει γράψε ιστορία με την “ερυθρόλευκη” φανέλα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos.

Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό.

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