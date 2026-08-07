Αθλητικά

Ισπανία – Ελλάδα 96-86: Στην παράταση «λύγισε» η Εθνική Παίδων στην πρεμιέρα του Eurobasket U16

Μέσα από τα... χέρια της έχασε τη νίκη η Εθνική Παίδων
Ο Μπάρλος κόντρα στην Ισπανία
Ο Μπάρλος κόντρα στην Ισπανία / Φωτογραφία ΕΟΚ
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Η Εθνική Παίδων της Ελλάδας στο μπάσκετ, ηττήθηκε με 96-86 από την Ισπανία στην παράταση και ξεκίνησε με το… αριστερό τις προσπάθειές της στο Eurobasket κάτω των 16 ετών.

Παρότι είχε ακόμη και προβάδισμα 14 πόντων στο ματς, η Εθνική Παίδων της Ελλάδας έχασε την ευκαιρία να “τελειώσει” το ματς στην κανονική διάρκεια, έχοντας και δύο χαμένες βολές στο φινάλε από τον Θανάση Σπανούλη, με αποτέλεσμα να επιτρέψει στην Ισπανία να φθάσει στη νίκη στην παράταση.

Η “ρόχα” έκανε ένα σερί 7-0 στο έξτρα πεντάλεπτο του αγώνα και έφερε οριστικά… τούμπα το ματς με τη “γαλανόλευκη”, για να την οδηγήσει σε πρεμιέρα με ήττα στο Eurobasket U16.

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο προπονητής της Εθνικής μπάσκετ των ανδρών, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος και παρακολούθησε από την κερκίδα τις προσπάθειες του γιου του, ο οποίος ήταν όμως άστοχος και… μοιραίος στο ματς. Επόμενο ματς κόντρα στο Ισραήλ

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 35-46, 61-64, 83-83 (κ.α.), 96-86

Τα στατιστικά των παικτών

Ισπανία (Λόπεθ-Παλάσιος): Κρουθ 3 (1), Μαρτίν 11 (1), Κρέσπο 3 (1), Μέρα 21 (6/11 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πέρεθ 8, Ελόρντι 3 (1), Ρόμπινσον 16 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βιγιάλμπα 1, Παλάου 7, Τζέρνταν 10 (5/10 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βίνσεντ 11, Μάρβις 2

Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης 2, Διαμαντής 3 (1), Μοναμά 7 (1), Σπανός 16 (5/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χαραλαμπίδης 6 (4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σπανούλης 12 (3/9 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, 7 λάθη), Μπάτλος 20 (3/10 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αδαμόπουλος 7,  Ζέρβας

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