Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε για μπουνιά σε αντίπαλο στο Σερβία – Πορτογαλία 

Η Σερβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, αλλά έχασε από νωρίς τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος και αποβλήθηκε από τους διαιτητές για ένα χτύπημα σε αντίπαλο.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ χρησιμοποίησε την μπουνιά του για να απωθήσει τον Ντιόγκο Μπρίτο, στην προσπάθεια για ένα ριμπάουντ στο Σερβία – Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με ντεσκαλιφιέ στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του στο Eurobasket.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Ντουμπάι BC, έφυγε έτσι αναγκαστικά για τα αποδυτήρια, μετά από μόλις 5 λεπτά αγώνα, στερώντας τις υπηρεσίες του στη Σερβία για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

EXPULSADO A LOS 4 MINUTOS ❌



A Petrusev se le ha ido la mano y le han descalificado por esta agresión a Diogo Brito pic.twitter.com/sDC8OtToyw — nbamaniacs (@nbamaniacs) August 29, 2025

Οι διαιτητές συμβουλεύτηκαν και το video για να αποβάλλουν τον Πετρούσεφ.