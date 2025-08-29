Αθλητικά

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε για μπουνιά σε αντίπαλο στο Σερβία – Πορτογαλία 

Μία βίαια ενέργεια στο ξεκίνημα του αγώνα έστειλε τον Πετρούσεφ στα αποδυτήρια
Ο Φίλιπ Πετρούσεφ (LATO KLODIAN
Ο Φίλιπ Πετρούσεφ (LATO KLODIAN / EUROKINISSI)

Η Σερβία αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket, αλλά έχασε από νωρίς τον Φίλιπ Πετρούσεφ, ο οποίος και αποβλήθηκε από τους διαιτητές για ένα χτύπημα σε αντίπαλο.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ χρησιμοποίησε την μπουνιά του για να απωθήσει τον Ντιόγκο Μπρίτο, στην προσπάθεια για ένα ριμπάουντ στο Σερβία – Πορτογαλία, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με ντεσκαλιφιέ στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του στο Eurobasket.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Ντουμπάι BC, έφυγε έτσι αναγκαστικά για τα αποδυτήρια, μετά από μόλις 5 λεπτά αγώνα, στερώντας τις υπηρεσίες του στη Σερβία για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι διαιτητές συμβουλεύτηκαν και το video για να αποβάλλουν τον Πετρούσεφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo