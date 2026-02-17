Ο Φώτης Ιωαννίδης επιστρέφει στη δράση στο Μορεϊρένσε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Το πρώτο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετά τον τραυματισμό του θα είναι στην έδρα της Μορεϊρένσε το Σάββατο (21/2/2026).

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί του γόνατο, που τον κράτησε περίπου ένα μήνα εκτός των υποχρεώσεων της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Στον ημιτελικό του League Cup με την Γκιμαράες (11/1), ο Ελληνας διεθνής επιθετικός υπέστη υποτροπή στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, πρόβλημα το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί τον Νοέμβριο και τον είχε υποχρεώσει να χάσει τα τελευταία δύο ματς της εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και τρία παιχνίδια της ομάδας του σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Ο 26χρονος φορ ολοκλήρωσε πλέον την αποθεραπεία του και από χθες συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των «λιονταριών». Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της πορτογαλικής εφημερίδας «A Bola» ο Ιωαννίδης αναμένεται να είναι στην αποστολή της ομάδας της Λισαβόνας για το σαββατιάτικο ματς κόντρα στη Μορεϊρένσε.