Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει ελπίδες να προλάβει το Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός

Απ' την άλλη, ο Τάσος Μπακασέτας δείχνει να μην προλαβαίνει τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς
Ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού
Ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ενθαρρυντικά νέα στον Παναθηναϊκό, ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, για τον 3ο προκριματικό γύρο στο Europa League. Ο Φώτης Ιωαννίδης έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (10.08.2025) και δείχνει πως θα προλάβει τη “μεγάλη” εκτός έδρας αναμέτρηση,

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα προσπαθήσει να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης τη Δευτέρα (10.08.2025) και αν τα καταφέρει, τότε θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στην Κρακοβία, για τη ρεβάνς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ (14.08.2025, 21:00, Newsit.gr).

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός είχε χάσει το πρώτο ματς, λόγω τραυματισμού. Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Μπακασέτας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος, για να βρεθεί στην αποστολή της ομάδας του Ρουί Βιτόρια.

Οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν την Κυριακή στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να αφιερώνεται σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

