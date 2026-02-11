Αθλητικά

Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και επιστρέφει στη δράση για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Έλληνας επιθετικός θα αγωνιστεί κόντρα στη Φαμαλικάο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα
Ο Ιωαννίδης
Ο Ιωαννίδης σε αγώνα της Σπόρτινγκ / REUTERS/Pedro Nunes

Ο Φώτης Ιωαννίδης ένα μήνα μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι του League Cup της Πορτογαλίας επέστρεψε στις προπονήσεις της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.

Το πρόβλημα του Ιωαννίδη στο δεξί γόνατο αποτελεί παρελθόν και είναι πιθανό να αγωνιστεί βασικός κόντρα στη Φαμαλικάο (15/02/26), καθώς ο Σουάρες είναι τιμωρημένος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Έλληνας φορ έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και τη φετινή χρονιά με τραυματισμούς, καθώς έχει προλάβει να αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια από τα 36 της ομάδας του, έχοντας βρει δίχτυα 6 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 3 ασίστ.

