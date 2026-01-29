Αθλητικά

Ο Γιακουμάκης έκανε το 0-1 στο Λιόν – ΠΑΟΚ αλλά δεν πανηγύρισε το γκολ και ο Ζίβκοβιτς σήκωσε φανέλα για τους αδικοχαμένους οπαδούς

Ακούστηκε από την εξέδρα το «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στη Λιόν στο 20′ με προβολή του Γιακουμάκη, ο οποίος δεν πανηγύρισε, αλλά σήκωσε ψηλά τα χέρια του, τιμώντας έτσι τη μνήμη των φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε το ένα-δύο με τον Τάισον από το κόρνερ, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Έλληνας φορ του ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή.

Ακολούθως, ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα με το νούμερο 12, που είναι αφιερωμένο στον κόσμο του “δικεφάλου” (σ.σ. ο δωδέκατος παίκτης).

