Ο Γιακουμάκης έκανε το 0-1 στο Λιόν – ΠΑΟΚ αλλά δεν πανηγύρισε το γκολ και ο Ζίβκοβιτς σήκωσε φανέλα για τους αδικοχαμένους οπαδούς

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στη Λιόν στο 20′ με προβολή του Γιακουμάκη, ο οποίος δεν πανηγύρισε, αλλά σήκωσε ψηλά τα χέρια του, τιμώντας έτσι τη μνήμη των φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Ζίβκοβιτς έπαιξε το ένα-δύο με τον Τάισον από το κόρνερ, έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και εκεί ο Έλληνας φορ του ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με προβολή.

Ακολούθως, ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα με το νούμερο 12, που είναι αφιερωμένο στον κόσμο του “δικεφάλου” (σ.σ. ο δωδέκατος παίκτης).