Ο Γιαν Μοντέρο έφθασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Γιαν Μοντέρο αποτελεί το μεγάλο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού και έφθασε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει προετοιμασία με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μετά από μία τρομερή σεζόν στη Βαλένθια, την οποία οδήγησε μέχρι το Final Four της Euroleague, ο Γιαν Μοντέρο έκανε το… βήμα παραπάνω, υπογράφοντας στον πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό.

Ο Πορτορικανός γκαρντ ετοιμάζεται έτσι να φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας και στην άφιξή του στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, δεν έκρυψε την ανυπομονησία του.