Αθλητικά

Ο Χρήστος Αλεξίου αποχώρησε τραυματίας από το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης

Αναγκαστική αλλαγή μετά από κράμπες έγινε ο 21χρονος αμυντικός της Ένωσης
Ο Χρήστος Αλεξίου αποχώρησε τραυματίας από το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης
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Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Χρήστο Αλεξίου να ξεκινάει στην ενδεκάδα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά να στέκεται άτυχος.

Ο Χρήστος Αλεξίου έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ, όντας βασικός στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, αλλά στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού.

Ο νεαρός αμυντικός της Ένωσης, που αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι από την ομάδα του Νίκολιτς, έπεσε στο χορτάρι και έκανε νόημα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, με τον τραυματισμό του όμως να φαίνεται ότι δεν ήταν σοβαρός.

Ο Αλεξίου έδειξε να ταλαιπωρείται από κράμπες και γι’αυτό δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

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Αθλητικά
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