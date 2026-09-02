ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ Novibet για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν πρεμιέρα με… βαθμούς στη διοργάνωση.
Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με γκολ του Γκονζάλες, ο οποίος είχε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Μία καλή στιγμή είχε και η ΑΕΛ μετά από λάθος του Πόποβιτς, αλλά το 45λεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Πειραιωτών
Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Από σέντρα του Φορτούνη, ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το 1-0 στο ματς, ανοίγοντας... λογαριασμό με τον Ολυμπιακό, αφού αυτό ήταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Πειραιωτών.
Νωρίτερα η χαμένη ευκαιρία της ΑΕΛ
Εξαιρετική σέντρα του Μαρτίνς από δεξιά, με τον Γκονζάλες να παίρνει κεφαλιά "ψαράκι", αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Από λάθος του Πόποβιτς ο Νοικοκυράκης έκανε το πλασέ από κοντά και ο Κάρμο έκοψε πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή της εστίας του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάλι την κατοχή της μπάλας, αλλά δυσκολεύεται να βρει φάσεις για γκολ
Η μοναδική καλή στιγμή μέχρι τώρα στο ματς
Ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ Novibet είναι αυτή που βρίσκεται στην επίθεση
Κεφαλιά του Γκονζάλες, η μπάλα άουτ για τον Ολυμπιακό
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο
Πόποβιτς, Κουτσογούλας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης, Φρόιλερ, Σα, Φορτούνης, Μάρτινς, Γκονσάλες
Μελίσσας, Τσελεπίδης, Μπούσης, Σάκιτς, Ρισβάνης, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου, Αλμπάνης, Νοικοκυράκης, Ζτούπης, Νίτσος
Η ΑΕΛ Novibet από την πλευρά της, υποβιβάστηκε πέρυσι στη Super League 2, αλλά θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου
Μετά τη δεύτερη νίκη του στη Super League, με το 1-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός θέλει να μπει με το δεξί και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας