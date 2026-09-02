ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός live για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με γκολ του Γκονζάλες, ο οποίος είχε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία για γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Μία καλή στιγμή είχε και η ΑΕΛ μετά από λάθος του Πόποβιτς, αλλά το 45λεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Πειραιωτών