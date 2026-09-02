Αθλητικά

Τέλος ο Ροντινέι κι επίσημα από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Ροντινέι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος
Ο Ροντινέι
Ο Ροντινέι πανηγυρίζει γκολ του για τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Μετά από τέσσερα χρόνια με όλους τους τίτλους, ο Ροντινέι αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, καθώς συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιό του και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε μάλιστα κι επίσημα τον Ροντινέι, γράφοντας σε ανάρτησή του στο instagram τα εξής: “Ροντινέι σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί! Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!”.

Ο 35χρονος Βραζιλιάνος μπακ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League με τον Ολυμπιακό και αποτέλεσε και αρχηγό της ομάδας, αλλά θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στη Σάντος.

Ακολούθως, ο Ροντινέι ανακοινώθηκε από τη Σάντος, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027.

Ο Ροντινέι αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2023.

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Αθλητικά
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