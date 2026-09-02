Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον ΟΦΗ για τον Τιάγκο Νους

Προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, που περιλαμβάνει ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και επέκταση του δανεισμού του Αθανασίου στους Κρητικούς μέχρι το 2028
Ο Τιάγκο Νους
Ο Τιάγκο Νους πανηγυρίζει για τον ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Τα τυπικά φαίνεται ότι απομένουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό για τη μετεγγραφή του Τιάγκο Νους, καθώς οι δύο ομάδες έφθασαν σε deal για τον Αργεντινό επιθετικό.

Ο Ολυμπιακός “τρέχει” για την ενίσχυσή του στο τέλος των μετεγγραφών και συμφώνησε προφορικά με τον ΟΦΗ για τον Τιάγκο Νους, ο οποίος και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, ώστε να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στους Πειραιώτες.

Οι Κρητικοί θα κρατήσουν ένα ποσοστό μεταπώλησης για τον 25χρονο Αργεντινό ποδοσφαιριστή, ενώ στη συμφωνία των δύο πλευρών περιλαμβάνεται και ο περαιτέρω δανεισμός του Αθανασίου από τους Πειραιώτες στον ΟΦΗ.

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Αθλητικά
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