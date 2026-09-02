Οριστικά στον Παναθηναϊκό ο Αζεντίν Ουναΐ: «Έρχομαι το βράδυ στην Αθήνα»

Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται στο δρόμο για την Αθήνα, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επιβεβαιώνει ουσιαστικά στο gazzetta.gr, ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Χιρόνα στα 14+1 εκατομμύρια ευρώ για τον Αζεντίν Ουναΐ και ο Μαροκινός επιθετικός μπήκε στο αεροπλάνο για την Αθήνα.

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Μετά από ένα “θρίλερ” για τη μετεγγραφή του, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κατάφερε να αποσπάσει το “ναι” της ισπανικής ομάδας και έτσι ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα φορέσει ξανά τη φανέλα του “τριφυλλιού”, μετά από μία χρονιά ως δανεικός στους “πράσινους”.

Το γεγονός επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αζεντίν Ουναΐ, με μία φωτογραφία από το αεροδρόμιο, αλλά και με δήλωσή του στο gazzetta.gr: “Έρχομαι απόψε στις 22:00 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό”, εμφανίζεται να ανέφερε ο διεθνής ποδοσφαιριστής.