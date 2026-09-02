Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ 0-2: Πρεμιέρα με εύκολη νίκη για την Ένωση στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας

Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας με 2-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Με τον Ζίνι να ανοίγει το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και τον Γκεοργκίεφ να “σφραγίζει” τη νίκη της στο φινάλε, η ΑΕΚ πέρασε από την έδρα του Νέστου Χρυσούπολης και πήρε τους τρεις βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Νίκολιτς μπήκε δυνατά στο ματς και είχε ευκαιρία με σουτ του Ζίνι και δοκάρι με πλασέ του Γκατσίνοβιτς, πριν ανοίξει το σκορ στο 10′, με ωραία ενέργεια και τελείωμα του Ανγκολέζου επιθετικού από κοντά.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα και μετά το γκολ, φθάνοντας σε 7 τελικές στην εστία του Νέστου Χρυσούπολης, χωρίς να απειληθεί η ίδια από την ομάδα της Καβάλας στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο γκολ δεν ήρθε όμως και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με την Ένωση να έχει το προβάδισμα με 1-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Ένωση παρέμεινε “κυρίαρχη” στον αγωνιστικό χώρο και έχασε τρεις ακόμη καλές ευκαιρίες με τον Ζίνι, πριν πετύχει τελικά το δεύτερο γκολ στο 82′, με τον Γκεοργκίεφ να σκοράρει με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάγερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γκατσίνοβιτς και Μάγερ δεν κατάφεραν στη συνέχεια να πετύχουν και ένα τρίτο γκολ, στις δικές τους καλές στιγμές στο ματς και έτσι το 2-0 παρέμεινε μέχρι τέλους, με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει μία… χαλαρή νίκη, στην πρεμιέρα της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι συνθέσεις στο Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (66′ Σαπουτζής), Γιακουμάκης (75′ Σταυρόπουλος), Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς (66′ Τουτόντα), Τριμμάτης (60′ Στοϊλκοβιτς), Μαϊδανός, Παντεκίδης (66′ Κανταβέ), Γκιώνης

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Αλεξίου (56′ Χριστακόπουλος), Λυκογιάννης (62′ Πήλιος), Αριάγκα, Κάιρινεν (62′ Μάγερ), Γκατσίνοβιτς (84′ Ζουμπκόφ), Μάνταλος, Καλοσκάμης (84′ Αργυρίου), Ζίνι.