Μουντιάλ 2026: Το νέο πρωτόκολλο του VAR και οι καινοτόμες αλλαγές στους κανονισμούς

Το Μουντιάλ είναι πρό των πυλών και η FIFA θέλησε να το κάνει καινοτόμο στον τομέα της διαιτησίας, και όχι μόνο, ανακοινώνοντας αλλαγές στο VAR και στους κανονισμούς που θα τεθούν σε εφαρμογή για πρώτη φορά στο πιο σημαντικό τουρνουά ποδοσφαίρου, για να το κάνουν πιο γρήγορο και άμεσο.

Οι νέοι κανονισμοί της FIFA εξηγήθηκαν μέσω εκπροσώπων σε όλες τις Εθνικές ομάδες, ακόμα και σε αυτές που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία και ο Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος της ΚΕΔ, έκανε εκτενή ενημέρωση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο κ. Ρομπέρτο Αλόνσο, μέλος ΚΕΔ/ΕΠΟ, παρουσίασε στους διεθνείς ποδοσφαιριστές όλες τις τελευταίες αλλαγές στους Κανόνες του Παιχνιδιού, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη νέα σεζόν – αρχής γενομένης από το Μουντιάλ.



Ο κ. Αλόνσο αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση του πρωτοκόλλου… pic.twitter.com/ZP8VsOY8bf — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) May 29, 2026

Οι νέοι κανονισμοί που θα τεθούν σε εφαρμογή στο Μουντιάλ

Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με έναν παίκτη λιγότερο. Διαχείριση χρόνου στα πλάγια άουτ και στα ελεύθερα λακτίσματα: Αν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια άουτ και τα λακτίσματα από τους τερματοφύλακες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής. Στην πρώτη περίπτωση θα αλλάζει η κατοχή του πλαγίου και στη δεύτερη θα δίδεται κόρνερ.

Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου και επιστροφή: Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει.

Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσουν τον διαιτητή.

Η ενίσχυση του πρωτοκόλλου του VAR

Η FIFA ανακοίνωσε και τις τρεις τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο του VAR ενόψει του Μουντιάλ, καθώς πλέον θα έχει σχετική άδεια να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις: