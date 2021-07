Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα στο παιχνίδι των Μπακς με τους Σανς, με αποτέλεσμα να ζοριστεί ακόμα και να μιλήσει μετά το τέλος του πέμπτου παιχνιδιού της σειράς των τελικών του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε περίπου 41 λεπτά κι υπέφερε από έντονες κράμπες μετά τη λήξη του αγώνα στο Φοίνιξ, σε τέτοιο σημείο που ο Έλληνας φόργουορντ πήγε με το… ζόρι για δηλώσεις, ροτού δεχτεί την φροντίδα του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Μιλγουόκι.

Giannis Antetokounmpo came to the podium briefly to speak to reporters before leaving in obvious discomfort. An NBA spokesperson says Antetokounmpo is experiencing intense cramping and is getting treatment, but plans to return.