Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε live με τραγούδι του Light και τον Κώστα Σλούκα να χορεύει ημίγυμνος στα αποδυτήρια της Εθνικής μπάσκετ

Φοβερό γλέντι στα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket
Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο με τα μετάλλιά τους
Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο με τα μετάλλιά τους / fiba.basketball

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν “τρελαμένος” μετά το τέλος του Ελλάδα – Φινλανδία, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική μπάσκετ και έκανε live στο instagram με πρωταγωνιστή και τον Κώστα Σλούκα.

Ανοίγοντας το live στο instagram μέσα από τα αποδυτήρια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε να ακούγεται το τραγούδι του τράπερ Light με το όνομά του και έδειξε τον Κώστα Σλούκα να χορεύει στα αποδυτήρια, ημίγυμνος με μία πετσέτα.

Ο “Greek Freak” είπε δε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχουν πλέον μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, ενώ η χαρά του δεν κρυβόταν για την τεράστια επιτυχία της “γαλανόλευκης”.

Στο live του έκανε μάλιστα like και ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Έλληνα φόργουορντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo