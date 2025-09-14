Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε live με τραγούδι του Light και τον Κώστα Σλούκα να χορεύει ημίγυμνος στα αποδυτήρια της Εθνικής μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν “τρελαμένος” μετά το τέλος του Ελλάδα – Φινλανδία, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική μπάσκετ και έκανε live στο instagram με πρωταγωνιστή και τον Κώστα Σλούκα.

Ανοίγοντας το live στο instagram μέσα από τα αποδυτήρια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε να ακούγεται το τραγούδι του τράπερ Light με το όνομά του και έδειξε τον Κώστα Σλούκα να χορεύει στα αποδυτήρια, ημίγυμνος με μία πετσέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “Greek Freak” είπε δε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχουν πλέον μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, ενώ η χαρά του δεν κρυβόταν για την τεράστια επιτυχία της “γαλανόλευκης”.

Greek Freak, baby, MVP: ο Γιάννης κάνει live στο Instagram με το τραγούδι του Light για τον… ίδιο!#Εθνικη_Μπασκετ #GiannisAntetokounmpo pic.twitter.com/sOqj5SD9QR — Athletiko (@athletiko_gr) September 14, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο live του έκανε μάλιστα like και ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Έλληνα φόργουορντ.