Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες

Θλάση στη δεξιά γάμπα υπέστη ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες

Τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο για σχεδόν ένα μήνα θα στερηθούν οι Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για 2 έως 4 εβδομάδες.

Το ιατρικό επιτελείο των Μπακς αποφάσισε άμεση συντηρητική αποθεραπεία ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τους Πίστονς, με τα Ελάφια να καλούνται να κάνουν πολλαπλές υπερβάσεις για να πανηγυρίσουν νίκες στα επόμενα παιχνίδια και να μην μείνουν άλλο πίσω (10-13 ρεκόρ) στην κατάταξη της Ανατολής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
141
135
103
102
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo