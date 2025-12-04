Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός δράσης για 2-4 εβδομάδες

Τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο για σχεδόν ένα μήνα θα στερηθούν οι Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για 2 έως 4 εβδομάδες.

Το ιατρικό επιτελείο των Μπακς αποφάσισε άμεση συντηρητική αποθεραπεία ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τους Πίστονς, με τα Ελάφια να καλούνται να κάνουν πολλαπλές υπερβάσεις για να πανηγυρίσουν νίκες στα επόμενα παιχνίδια και να μην μείνουν άλλο πίσω (10-13 ρεκόρ) στην κατάταξη της Ανατολής.