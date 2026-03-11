Αθλητικά

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ομόφωνα στο Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας» – Νέα ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ / EUROKINISSI

Με πρόταση της κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (10.3.26), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ως μία από τις 20 προσωπικότητες στο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σήμερα μια νέα ανάρτηση διευκρινίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ως ένας από τους 20 για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για ένα βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το νέο βραβείο θεσπίστηκε πέρυσι με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σούμαν, που θεωρείται αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται έως 20 διακρίσεις.

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της», δήλωσε η  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κατά την ανακοίνωση των πρώτων τιμηθέντων.

