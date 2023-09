Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύντροφος του πλέουν σε πελάγη ευτυχία, μετά τη γέννηση της κόρης τους, Εύα Μπρουκ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύντροφος του υποδέχθηκαν το τρίτο τους παιδί πριν λίγες ημέρες, με την Εύα Μπρουκ να αποτελεί το πρώτο κοριτσάκι της οικογένειας, μιας και τα άλλα δύο παιδιά είναι αγόρια.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας έγινε girl dad και αποφάσισε να βάλει το ροζ χρώμα στη ζωή του .

Hot pink is growing on me 💕 pic.twitter.com/ozZB8sNirj