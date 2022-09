Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το… διασκέδασε στα γενέθλια της συντρόφου του, Μαράια. Το video που ανέβηκε στα social media.

Στιγμές χαλάρωσης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στα προημιτελικά του Eurobasket 2022 και ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο “Greek freak” ξεφάντωσε στα 30α γενέθλια της συντρόφου του, Μαράια, όπως φαίνεται και σε story που ανέβασε ο ίδιος στο Instagram. Το ζευγάρι -που έχει αποκτήσει δυο αγόρια- εμφανίζεται να χορεύει στους ρυθμούς του Bruno Mars.

Giannis Antetokounmpo getting groovy during his wife’s 30th birthday 😎pic.twitter.com/hx4u27GEqF