Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του στην αναμέτρηση Περιστέρι – Άρης για το τουρνουά «Νίκος Φασούρας»

Στο Περιστέρι ο «Greak Freak» στο γήπεδο του Περιστερίου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του στο κλειστό του Περιστερίου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του στο κλειστό του Περιστερίου/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο του Περιστερίου, καθώς πήγε για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Περιστέρι – Άρης για το τουρνουά «Νίκος Φασούρας». Να θυμίσουμε ότι, ο αδερφός του, Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίζεται στον Άρη τη φετινή σεζόν.

Ο Άρης είναι μία ομάδα που πλέον έχει στενές σχέσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς πέρα από το γεγονός ότι παίζει ο Άλεξ Αντετοκούνμπο στην ομάδα, ο Ρίτσαρντ Σιάο, νέος ιδιοκτήτης των Θεσσαλονικιών έχει φιλικές επαφές με τον Έλληνα άσσο των Μιλγουόκι Μπακς.

 

Ο «Greek Freak» και ο Νίκος Ζήσης μετά τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας στο Eurobasket, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου συναντήθηκαν στο Περιστέρι και χαιρετήθηκαν με μία ζεστή» αγκαλιά. 

 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και επικοινωνία με τον πρώην συμπαίκτη του στους Μπακς, Μπριν Φορμπς. 

