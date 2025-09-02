Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους διαιτητές του Ελλάδα – Βοσνία μετά την ήττα της εθνικής μπάσκετ

Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (μέση) να μένουν εκτός αγώνα, η εθνική μπάσκετ υπέστη την πρώτη ήττα της στο Eurobasket 2025, με 80-77, από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου.
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στο παρκέ και -μεταξύ άλλων- έχει και μια σύντομη συνομιλία με τους διαιτητές του αγώνα της Εθνικής μπάσκετ..
Ο “Greek freak” συνομίλησε με τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης στο κέντρο του γηπέδου, εκφράζοντας τα παράπονά του για κάποιες αποφάσεις τους.
Giannis Antetokounmpo spoke with the referees after the game against#basketballmaniacs #basketball #greece #bosnia #eurobasket #paobc #olympiacosbc pic.twitter.com/mx7orWMghz— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) September 2, 2025
Πάντως, το συγκεκριμένο τετ-α-τετ έγινε σε πολύ καλό κλίμα και χωρίς καμία ένταση.