Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους διαιτητές του Ελλάδα – Βοσνία μετά την ήττα της εθνικής μπάσκετ

Η Ελλάδα είχε παράπονα από τη διαιτησία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (μέση) να μένουν εκτός αγώνα, η εθνική μπάσκετ υπέστη την πρώτη ήττα της στο Eurobasket 2025, με 80-77, από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε στο παρκέ και -μεταξύ άλλων- έχει και μια σύντομη συνομιλία με τους διαιτητές του αγώνα της Εθνικής μπάσκετ..

Ο “Greek freak” συνομίλησε με τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης στο κέντρο του γηπέδου, εκφράζοντας τα παράπονά του για κάποιες αποφάσεις τους.

Πάντως, το συγκεκριμένο τετ-α-τετ έγινε σε πολύ καλό κλίμα και χωρίς καμία ένταση.

