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Αθλητικά

Η Ελένη Αντωνίου θα σφυρίξει το Άρσεναλ – Κόγκε στην πρεμιέρα του Champions League γυναικών

Σημαντική στιγμή για την Ελληνίδα διαιτητή και την ομάδα της
Η Ελένη Αντωνίου
Η Ελένη Αντωνίου σε ματς της Superbet League 2/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Η Ελένη Αντωνίου θα είναι η διαιτητής της αναμέτρησης Άρσεναλ – Κογκε για την πρεμιέρα του Champions League γυναικών της σεζόν 2026/27.

Η 41χρονη Ελληνίδα ρέφερι ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League γυναικών, κάτι που αναμφίβολα είναι ιδιαίτερα τιμητικό και αποτελεί μεγάλη επιβράβευση για τη δουλειά της.

Η Ελένη Αντωνίου στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Κόγκε θα έχει για βοηθούς την Ζωή Παπαδοπούλου και τη Βασιλεία Τσικλιτάρη, ενώ τέταρτη διαιτητής θα είναι η Ειρήνη Πιγγίου.

Στο VAR θα είναι ο Θανάσης Τζηλος, μαζί με τη Γαλλίδα Βικτόρια Μπεγέ.

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